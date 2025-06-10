Правительство США отслеживало навещавших Маска иностранцев

Министерства юстиции и внутренней безопасности США отслеживали иностранцев, навещавших миллиардера Илона Маска в период президентства бывшего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что ведомства в 2022-2023 годах отслеживали иностранцев, которые прибывали и уезжали из владений Маска. Расследование минюста и МВБ было сосредоточено на людях, встречавшихся с предпринимателем, из стран Восточной Европы и других мест.

Издание подчеркивает, что с ходом следственных действий были ознакомлены несколько ведомств, включая ФБР. Расследование не было доведено до предъявления каки-либо обвинений, а его текущий статус неизвестен.

Ранее мы сообщали, что Маск впервые поддержал Трампа после ссоры.