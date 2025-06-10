Сколько студентов в Азербайджане уже получили образовательные кредиты?

Государство продолжает поддерживать молодежь в получении высшего образования. По данным на 10 июня, из почти 70 тысяч обращений за образовательными кредитами (ТТК), предоставляемыми Фондом студенческих образовательных кредитов при Министерстве науки и образования, около 57 тысяч уже были успешно оформлены. Это значит, что десятки тысяч молодых людей получили реальный доступ к образованию, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как сообщил заместитель министра науки и образования Кенан Керимзаде на своей странице в LinkedIn, 35% всех оформленных кредитов приходится на социальные ТТК, а 65% - на стандартные. Особенно примечательно, что 62% всех оформленных кредитов пришлись на девушек. Это говорит о том, что принципы инклюзивности и равного доступа в образовании в Азербайджане не просто провозглашаются, но и реализуются на практике.

Заместитель министра подчеркнул, что большинство выпускников, получивших образование за счет этих кредитов и уже начавших их погашение, официально трудоустроены.

"Сегодня молодежь имеет реальный доступ к образованию, а работодатели охотно предлагают достойные вакансии молодым специалистам, имеющим кредитные обязательства. Так формируется взаимовыгодный рынок труда. Радует, что 73% из 5379 выпускников, начавших выплаты, уже работают официально", - отметил он.

По уровню оформления ТТК лидируют Азербайджанский государственный экономический университет (83%), Азербайджанский технический университет (82%) и Гянджинский государственный университет (59%). Особенно высока трудоустроенность среди выпускников следующих специальностей: "Управление бизнесом" - 85%, "Преподавание азербайджанского языка и литературы" - 52%, "Экономика" - 75%.

Эти показатели наглядно демонстрируют, что молодежь, получившая образование при поддержке государства, успешно интегрируется в рынок труда. По состоянию на сегодняшний день, общее число студентов, получивших ТТК и уже завершивших обучение, приближается к 9 000. При этом многие из них пока не начали выплаты: одни находятся в льготном периоде, другие - в отсрочке, в соответствии с условиями договора и утвержденными правилами.

Ранее сообщалось, что студенты, обучающиеся на заочной форме в вузах Азербайджана, не смогут получить образовательные кредиты.