Эта школьница набрала самый высокий балл на экзаменах в Азербайджане

Как сообщалось ранее, недавно были обнародованы результаты выпускных экзаменов, проведённых 11 мая 2025 года Государственным экзаменационным центром.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, согласно результатам только один участник смог набрать рекордно высокий балл, став безусловным лидером.

Отличившейся стала выпускница 22-й средней школы города Сумгайыт - Гюльчин Ялчын гызы Сафарли, которая набрала 294,1 балла из максимально возможных 300.

Напомним, что участие в экзамене было предусмотрено для 7294 человек, однако 1218 из них на экзамен не явились.