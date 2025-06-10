Журнал Time представил "горящую" обложку на июнь - ФОТО
Американский еженедельный журнал Time представил обложку своего июньского выпуска.
Как передает Day.Az, публикация появилась на странице издания в социальной сети Х.
Уточняется, что новая обложка посвящена борьбе администрации президента США Дональда Трампа с нелегальными мигрантами.
"Новая обложка Time: изнутри беспрецедентных усилий администрации Трампа по депортации миллионов людей", - говорится в публикации.
На картинке изображен факел в руке Статуи Свободы. В огне отчетливо прослеживается лицо Трампа с открытым ртом и его характерная прическа. Руку, держащую факел, обвивает колючая железная проволока, которую обычно можно увидеть на границах государств.
Ранее мы сообщали о том, как Трамп сможет подавить протесты в Лос-Анджелесе.
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