Как Трамп сможет подавить протесты в Лос-Анджелесе?

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может сослаться на закон, изданный в XIX веке, чтобы легитимизировать подавление протестов в Лос-Анджелесе.

Как передает Day.Az, об этом пишет портал Axios.

"Президент Трамп как никогда близок к применению закона о мятеже, так как видит исполнительную власть свободной от ограничений, которые "душили" его в 2020 году", - говорится в материале.

Отмечается, что закон 1807 года позволяет развертывать американские войска, чтобы подавить внутренние беспорядки.

Протесты в Лос-Анджелесе начались 6 июня и не утихают до сих пор, при этом с каждым днем протестные акции становятся все более агрессивными.

Ранее мы сообщали, что беспорядки в Калифорнии перекинулись на другие штаты.