Как Трамп сможет подавить протесты в Лос-Анджелесе?
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может сослаться на закон, изданный в XIX веке, чтобы легитимизировать подавление протестов в Лос-Анджелесе.
Как передает Day.Az, об этом пишет портал Axios.
"Президент Трамп как никогда близок к применению закона о мятеже, так как видит исполнительную власть свободной от ограничений, которые "душили" его в 2020 году", - говорится в материале.
Отмечается, что закон 1807 года позволяет развертывать американские войска, чтобы подавить внутренние беспорядки.
Протесты в Лос-Анджелесе начались 6 июня и не утихают до сих пор, при этом с каждым днем протестные акции становятся все более агрессивными.
Ранее мы сообщали, что беспорядки в Калифорнии перекинулись на другие штаты.
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