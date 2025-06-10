Беспорядки в Калифорнии перекинулись на другие штаты

Начавшиеся в Лос-Анджелесе из-за рейдов против нелегальных мигрантов протесты перекинулись на Техас, заявил губернатор Грег Эбботт.

Как передает Day.Az, об этом сообщает "Интерфакс".

Протесты состоялись в Остине и Далласе, арестованы десятки демонстрантов.

Уточняется, что помимо Лос-Анджелеса, где протесты длятся уже три дня, демонстранты вышли на улицы в городах Сан-Франциско и Санта-Ана. Туда прибыли подразделения Национальной гвардии для обеспечения безопасности федеральных зданий.

Ранее мы сообщали, что в Лос-Анджелесе протестующие грабят магазины.