https://news.day.az/world/1759398.html Беспорядки в Калифорнии перекинулись на другие штаты Начавшиеся в Лос-Анджелесе из-за рейдов против нелегальных мигрантов протесты перекинулись на Техас, заявил губернатор Грег Эбботт. Как передает Day.Az, об этом сообщает "Интерфакс". Протесты состоялись в Остине и Далласе, арестованы десятки демонстрантов.
Беспорядки в Калифорнии перекинулись на другие штаты
Начавшиеся в Лос-Анджелесе из-за рейдов против нелегальных мигрантов протесты перекинулись на Техас, заявил губернатор Грег Эбботт.
Как передает Day.Az, об этом сообщает "Интерфакс".
Протесты состоялись в Остине и Далласе, арестованы десятки демонстрантов.
Уточняется, что помимо Лос-Анджелеса, где протесты длятся уже три дня, демонстранты вышли на улицы в городах Сан-Франциско и Санта-Ана. Туда прибыли подразделения Национальной гвардии для обеспечения безопасности федеральных зданий.
Ранее мы сообщали, что в Лос-Анджелесе протестующие грабят магазины.
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