В Лос-Анджелесе протестующие грабят магазины

Несколько магазинов в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) подверглись разграблению во время беспорядков, устроенных протестующими против миграционной политики президента США Дональда Трампа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал KTLA.

По его данным, мародеры ворвались в магазин мобильных телефонов T-Mobile, разбив входную дверь. Помимо этого, был разграблен магазин спортивной одежды Adidas.

Ранее мы сообщали, что губернатор Калифорнии потребовал своего ареста.