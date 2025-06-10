https://news.day.az/world/1759315.html Губернатор Калифорнии потребовал своего ареста - ВИДЕО Я сказал президенту - покончи с этим - арестуй меня. Продолжайте. Как передает Day.Az, об этом сказал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.
Губернатор Калифорнии потребовал своего ареста - ВИДЕО
Я сказал президенту - покончи с этим - арестуй меня. Продолжайте.
Как передает Day.Az, об этом сказал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.
Тем временем министр обороны США Пит Хегсет прямо подтвердил, что "в связи с возросшими угрозами сотрудникам федеральных правоохранительных органов и федеральным зданиям", около 700 действующих морских пехотинцев США из Кэмп-Пендлтона направляются в Лос-Анджелес для восстановления порядка.
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