Объявлена ​​дата проведения Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в 2026 году

Международная автомобильная федерация и организаторы Формулы-1 опубликовали календарь 76-го чемпионата Формулы-1 сезона-2026.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, чемпионат-2026 вновь будет состоять из 24 этапов. Первый из них пройдёт в Австралии 8 марта, а завершит сезон Гран-при Абу-Даби, который состоится 6 декабря. Из календаря пропала Имола, чьё место займёт второй испанский этап в Мадриде.

Гран-при Монако теперь будет проводиться в начале июня, а с "500 милями Индианаполиса" пересечётся Гран-при Канады.

Гран-при Азербайджана вновь станет 17-й гонкой сезона. Ралли в Баку пройдет 25-27 сентября.

Календарь Формулы-1 на 2026 год:

6-8 марта - Австралия, Мельбурн

13-15 марта - Китай, Шанхай

27-29 марта - Япония, Сузука

10-12 апреля - Бахрейн, Сахир

17-19 апреля - Саудовская Аравия, Джидда

1-3 мая - США, Майами

22-24 мая - Канада, Монреаль

5-7 июня - Монако

12-14 июня - Испания, Барселона

26-28 июня - Австрия, Шпильберг

3-5 июля - Великобритания, Сильверстоун

17-19 июля - Бельгия, Спа

24-26 июля - Венгрия, Будапешт

21-23 августа - Нидерланды, Зандворт

4-6 сентября - Италия, Монца

11-13 сентября - Испания, Мадрид

25-27 сентября - Азербайджан, Баку

9-11 октября - Сингапур

23-25 октября - США, Остин

30 октября - 1 ноября - Мексика, Мехико

6-8 ноября - Бразилия, Сан-Паулу

19-21 ноября - США, Лас-Вегас

27-29 ноября - Катар, Лусаил

4-6 декабря - Абу-Даби, Яс-Марина.

Ранее сообщалось, что определился победитель Гран-при Испании "Формулы-1".