Объявлена дата проведения Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в 2026 году - КАЛЕНДАРЬ
Международная автомобильная федерация и организаторы Формулы-1 опубликовали календарь 76-го чемпионата Формулы-1 сезона-2026.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, чемпионат-2026 вновь будет состоять из 24 этапов. Первый из них пройдёт в Австралии 8 марта, а завершит сезон Гран-при Абу-Даби, который состоится 6 декабря. Из календаря пропала Имола, чьё место займёт второй испанский этап в Мадриде.
Гран-при Монако теперь будет проводиться в начале июня, а с "500 милями Индианаполиса" пересечётся Гран-при Канады.
Гран-при Азербайджана вновь станет 17-й гонкой сезона. Ралли в Баку пройдет 25-27 сентября.
Календарь Формулы-1 на 2026 год:
6-8 марта - Австралия, Мельбурн
13-15 марта - Китай, Шанхай
27-29 марта - Япония, Сузука
10-12 апреля - Бахрейн, Сахир
17-19 апреля - Саудовская Аравия, Джидда
1-3 мая - США, Майами
22-24 мая - Канада, Монреаль
5-7 июня - Монако
12-14 июня - Испания, Барселона
26-28 июня - Австрия, Шпильберг
3-5 июля - Великобритания, Сильверстоун
17-19 июля - Бельгия, Спа
24-26 июля - Венгрия, Будапешт
21-23 августа - Нидерланды, Зандворт
4-6 сентября - Италия, Монца
11-13 сентября - Испания, Мадрид
25-27 сентября - Азербайджан, Баку
9-11 октября - Сингапур
23-25 октября - США, Остин
30 октября - 1 ноября - Мексика, Мехико
6-8 ноября - Бразилия, Сан-Паулу
19-21 ноября - США, Лас-Вегас
27-29 ноября - Катар, Лусаил
4-6 декабря - Абу-Даби, Яс-Марина.
Ранее сообщалось, что определился победитель Гран-при Испании "Формулы-1".
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