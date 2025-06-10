В ОАЭ построят станцию метро рекордной высоты

В Дубае построят самую высокую в мире станцию метро в рамках предстоящего расширения Голубой линии. Расположенная в быстро развивающемся районе Dubai Creek Harbour станция будет называться Emaar Properties Station и поднимется на удивительную высоту в 74 метра.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, станция спроектирована американской архитектурной компанией Skidmore, Owings & Merrill, которая также является автором проекта Бурдж-Халифа. Их проект станции Emaar Properties вдохновлен концепцией "пересекающихся ворот" и занимает внушительную площадь в 11 тысяч квадратных метров, вмещая до 160 тысяч пассажиров в день.

Голубая линия призвана улучшить транспортную доступность города, соединяясь с уже действующими Красной и Зеленой линиями метро через три пересадочные станции. После ввода в эксплуатацию в 2029 году она обеспечит доступ к ключевым жилым и деловым центрам, включая Академический город, Аль-Варку, Кремниевый оазис Дубая, Международный город и Мирдиф.