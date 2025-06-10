В суде по делу Варданяна заслушаны показания потерпевших - ФОТО
10 июня продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на проходящем в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева открытом заседании суда в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья - Гюнель Самедова), обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также выбранным им самим адвокатом.
Перед заслушиванием показаний судья Зейнал Агаев разъяснил потерпевшим, впервые участвующим в процессе, их права и обязанности, предусмотренные законодательством.
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