Еврокомиссар призывает к мобилизации ресурсов для энергетической безопасности

Европе нужен план Маршалла для энергетики, сказал Еврокомиссар ЕС по вопросам климата, чистого нуля и чистого роста Вопке Хукстра в своей программной речи на тему "Чистая промышленная сделка: декарбонизация, конкурентоспособность и устойчивость для более устойчивой и процветающей Европы" во время Европейской недели устойчивой энергетики ЕС, сообщает Day.Az.

"ЕС продолжит инвестировать в технологии, которые обеспечат более чистое, более конкурентоспособное и более самодостаточное будущее. Если мы хотим быть по-настоящему успешными, нам нужно обеспечить работу Чистой промышленной сделки. Нам нужно то, что лежит в основе вашей работы, в основе того, где вы работаете, и то, что я бы назвал планом Маршалла для энергетики", - сказал он.

Хукстра отметил, что изменение климата - это суровая реальность, насущная реальность для экосистемы.

"Это также во многом экономическая реальность, и, к сожалению, в ближайшие годы она будет только усиливаться. Европа платит за ущерб от изменения климата в размере от 50 до 100 миллиардов долларов в год в плане экономического ущерба. И плохая новость в том, что эта цифра в последующие годы будет только расти, потому что мир и планета нагреваются", - сказал комиссар.

Он отметил, что Европа нагревается примерно в два раза быстрее, чем остальная часть планеты.

"Итак, мы увидим больше разрушений. Мы увидим больше наводнений, больше непогоды, больше событий, которые будут иметь гораздо более высокую стоимость. И изменение климата также все больше и больше связано с экономической безопасностью, очевидно, с энергетической независимостью, с тем, чтобы никогда больше не быть заложниками таких стран как Россия.

Речь идет об укреплении нашей цепочки поставок, будь то в сфере технологий или критически важного сырья. И это может быть, как многие из вас уже знают по сегодняшнему дню и по рабочим местам, в которых вы находитесь, это может быть создание высококачественных рабочих мест в конкурентоспособной круговой экономике, переходя к чистым технологиям. И поэтому я продолжу подчеркивать, что декарбонизация связана с климатом, конкурентоспособностью и независимостью", - сказал Хукстра.