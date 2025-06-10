Пять азербайджанских борцов выступят на чемпионате Европы

В Скопье, столице Северной Македонии, продолжается чемпионат Европы U-17.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во второй день континентального первенства стартуют соревнования в последних пяти весовых категориях по греко-римской борьбе.

В них примут участие члены сборной Азербайджана Абдулрахман Гусейнли (45 кг), Эльшад Аббасов (51 кг), Али Назаров (60 кг), Юсиф Ахмедли (71 кг) и Саид Пашаев (92 кг).

Отметим, что в первый день соревнований в финал вышел Рихад Ибрагимли (110 кг), а за бронзовую медаль поборются Гурбан Меджнунов (48 кг) и Ниджат Ейлагалиев (80 кг).