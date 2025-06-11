Пашинян собирает крестоносцев!

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Пашинян собирается в крестовый поход.

Day.Az представляет публикацию:

То, что сейчас происходит в Армении, сложно комментировать серьезно.

Никол Пашинян буквально разместил в интернете вакансии по набору в отряд крестоносцев: на полном серьезе Воваевич собирает резюме от желающих помочь ему убрать католикоса Гарегина II. Неизвестно, сколько точно кандидатов уже есть, но понятно, что Пашиняну чем больше - тем лучше. Группой в пять человек он католикоса не сместит.

Сам Гарегин, тем временем, посреди ночи вернулся в Ереван из ОАЭ, где он вовсю нарушал обет безбрачия переживал о судьбе родины. Ожидается, что и он начнет собирать сторонников в ближайшее время.

Похоже, Армения станет первой страной в мире, где начнется религиозная гражданская война.

Автор карикатуры - HSF