Кадры из школы в Австрии, где открыли стрельбу - ВИДЕО
Появилось видео из школы в австрийском Граце, где неизвестный устроил стрельбу.
Как передает Day.Az, кадры публикует Telegram-канал Mash.
"Момент стрельбы в австрийской школе. Предварительно, видео снял ученик, который спрятался в одном из кабинетов", - говорится в сообщении.
По данным издания Kronen Zeitung, в результате атаки на школу погибли не менее восьми человек, есть еще пострадавшие, поэтому число жертв может увеличиться.
Преступник открыл огонь в двух учебных классах примерно в 10 часов утра по местному времени. Мотивы стрелявшего на данный момент неизвестны. Позже в здание школы прибыли силовики. Тело подозреваемого обнаружили в одном из туалетов.
Местных жителей попросили держаться на расстоянии от зоны проведения спецоперации с участием силовиков.
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