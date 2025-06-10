Кадры из школы в Австрии, где открыли стрельбу

Появилось видео из школы в австрийском Граце, где неизвестный устроил стрельбу.

Как передает Day.Az, кадры публикует Telegram-канал Mash.

"Момент стрельбы в австрийской школе. Предварительно, видео снял ученик, который спрятался в одном из кабинетов", - говорится в сообщении.

По данным издания Kronen Zeitung, в результате атаки на школу погибли не менее восьми человек, есть еще пострадавшие, поэтому число жертв может увеличиться.

Преступник открыл огонь в двух учебных классах примерно в 10 часов утра по местному времени. Мотивы стрелявшего на данный момент неизвестны. Позже в здание школы прибыли силовики. Тело подозреваемого обнаружили в одном из туалетов.

Местных жителей попросили держаться на расстоянии от зоны проведения спецоперации с участием силовиков.