Али Асадов в Узбекистане

10 июня премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов находится с официальным визитом в Республике Узбекистан.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

"В Международном аэропорту "Ташкент" А. Асадова встречали заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Джамшид Кучкаров и другие официальные лица",- отмечается в сообщении ведомства.