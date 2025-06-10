https://news.day.az/politics/1759294.html Али Асадов в Узбекистане - ФОТО 10 июня премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов находится с официальным визитом в Республике Узбекистан. Об этом во вторник Day.Az сообщили в Кабинете министров Азербайджана. "В Международном аэропорту "Ташкент" А.
Али Асадов в Узбекистане - ФОТО
10 июня премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов находится с официальным визитом в Республике Узбекистан.
Об этом во вторник Day.Az сообщили в Кабинете министров Азербайджана.
"В Международном аэропорту "Ташкент" А. Асадова встречали заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Джамшид Кучкаров и другие официальные лица",- отмечается в сообщении ведомства.
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