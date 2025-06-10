Туркменистан прокомментировал сообщения о запрете на въезд граждан в США

В связи с появлением в средствах массовой информации сообщений о введении частичного запрета на въезд в США для граждан Туркменистана, Министерство иностранных дел Туркменистана заявляет, что такое решение вызывает крайнее непонимание и озабоченность со стороны туркменского правительства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство иностранных дел, Туркменистан, являясь нейтральным государством, статус которого трижды признан резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, строго соблюдает все международные нормы и правила в области миграции.

В этом контексте опыт Туркменистана в практической реализации конвенций ООН, регулирующих правовые, социальные, гуманитарные и иные вопросы, связанные с беженцами и лицами без гражданства, является одним из передовых в мире. Это постоянно отмечается на различных международных форумах, проходящих под эгидой ООН и других авторитетных международных организаций.

Одновременно Туркменистан в тесном взаимодействии с иностранными государствами, в соответствии с двусторонними соглашениями, эффективно рассматривает вопросы въезда и выезда граждан на взаимной основе, что позволяет обеспечивать надлежащий контроль за соблюдением законодательства заинтересованных сторон.

По глубокому убеждению туркменской стороны, меры, подобные указанным ограничениям, вводятся в случаях совершения иностранными гражданами грубых правонарушений в стране пребывания. В этой связи следует особо подчеркнуть, что граждане Туркменистана, выезжающие за границу, в том числе и в Соединённые Штаты Америки, отличаются высоким уровнем законопослушания.

Исходя из вышесказанного, Министерство иностранных дел Туркменистана рассматривает указанное решение как поспешный шаг, не учитывающий высокие результаты двустороннего туркмено-американского сотрудничества в самом широком спектре направлений, а также его нынешнее позитивное развитие, включая такую важную сферу, как миграционная политика.

Ранее мы сообщали, что США запретили въезд гражданам 12 стран.