Азербайджано-турецкие военные учения состоятся в Нахчыване

В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, в Нахчыване состоялась церемония смены государственных флагов Азербайджана и Турции в рамках подготовки к командно-штабным учениям с компьютерной поддержкой "Несокрушимое братство-2025" и совместным тактическим учениям с боевой стрельбой "Мустафа Кемаль Ататюрк-2025".

Об этом во вторник сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.

"Знаменный взвод Отдельной общевойсковой армии начал шествие через мост "Умид" над рекой Араз в направлении погранично-пропускного пункта Садарак. В то же время знаменный взвод Турецкой Республики начал шествие из района Догубаязит провинции Агры в направлении места проведения церемонии.

После исполнения государственных гимнов Азербайджанской Республики и Турецкой Республики на мосту "Умид" состоялась церемония смены государственных флагов.

Затем привлечённые к учениям подразделения и военная техника направились из погранично-пропускного пункта в Нахчыван.

Согласно плану учений, танковые, механизированные подразделения и подразделения коммандос выполнят различные учебно-боевые задачи при поддержке артиллерии, подразделений противовоздушной обороны и авиации",- говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Азербайджана предупредило население.