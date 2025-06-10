Азербайджано-турецкие военные учения состоятся в Нахчыване - ВИДЕО
В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, в Нахчыване состоялась церемония смены государственных флагов Азербайджана и Турции в рамках подготовки к командно-штабным учениям с компьютерной поддержкой "Несокрушимое братство-2025" и совместным тактическим учениям с боевой стрельбой "Мустафа Кемаль Ататюрк-2025".
Об этом во вторник сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.
"Знаменный взвод Отдельной общевойсковой армии начал шествие через мост "Умид" над рекой Араз в направлении погранично-пропускного пункта Садарак. В то же время знаменный взвод Турецкой Республики начал шествие из района Догубаязит провинции Агры в направлении места проведения церемонии.
После исполнения государственных гимнов Азербайджанской Республики и Турецкой Республики на мосту "Умид" состоялась церемония смены государственных флагов.
Затем привлечённые к учениям подразделения и военная техника направились из погранично-пропускного пункта в Нахчыван.
Согласно плану учений, танковые, механизированные подразделения и подразделения коммандос выполнят различные учебно-боевые задачи при поддержке артиллерии, подразделений противовоздушной обороны и авиации",- говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны Азербайджана предупредило население.
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