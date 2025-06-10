Минобороны предупредило население

С 10 по 13 июня вблизи поселка Пирекешкюль на территории Абшеронского района будет проходить утилизация устаревших и непригодных боеприпасов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, работы будут вестись на специально оборудованном полигоне с соблюдением всех мер безопасности.

В ходе мероприятий могут быть слышны звуки взрывов. Ведомство призывает граждан сохранять спокойствие - повод для тревоги отсутствует.

Ранее был представлен еженедельный обзор Минобороны Азербайджана.