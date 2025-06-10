К сведению желающих поехать в Гянджу!

С 00:00 11 июня будет полностью ограничено движение автотранспорта на 2-м километре автодороги R-51 M-2 (336 км) - Гянджа в связи с началом ремонтных работ на мосту.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Ограничение будет действовать до окончания ремонта.

Для обеспечения проезда автомобилей предусмотрен временный объезд по альтернативной дороге, расположенной рядом с мостом.

Ранее сообщалось о новшестве у одного из бакинских торговых центров.