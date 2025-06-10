У армянской церкви будет новый католикос

Индивидуумы, которые входят или будут входить в команду Кочаряна или Сержа, не могут иметь политического будущего. Эти силы - силы прошлого и динозавры политического поля.

Как передает Day.Az, об этом написал в своем Telegram-канале спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Когда в Армении будет новая власть, она точно не будет из этих кругов. Смена партии, отращивание усов и окраска волос никого не спасут. У нашей Армянской апостольской святой церкви будет новый Католикос всех армян, и все те священнослужители и лица, которые сегодня говорят о высоких ценностях, святынях, даже о космосе, чтобы вдруг не ответить на вопрос, подходит ли супруга дяди или ребенок для безбрачия и пытаются защитить незащищаемое, предстанут перед новой реальностью или уйдут со старым. Уж лучше молчите!

Оппозиция превзошла все ожидания, повторив цикл ошибок и действий предыдущих десятилетий, а власть с попкорном в руках продолжает наблюдать за импичментами, неизбираемыми премьер-министрами и гонкой ослепленных жадностью и гневом. Если кто-то в Святом Эчмиадзине думает, что тактика "держаться в пещере, пока угроза не минует" что-то изменит, то вы ошибаетесь", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Пашинян пообещал разоблачить Гарегина II.