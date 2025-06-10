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Стрельба в школе в Австрии: число пострадавших растет - ВИДЕО

28 человек пострадали в результате стрельбы в австрийской школе в Граце. Как передает Day.Az, пишет местная газета Krone. По данным Bild, количество раненых выросло до 30. У некоторых из них серьёзные травмы. Отделения неотложной помощи в городе перегружены.