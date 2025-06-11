В мире наблюдается "клубничная Луна"

В северном полушарии наблюдается редкое астрономическое явление - "Клубничная Луна", которое происходит раз в 18 лет.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Следующая возможность увидеть её в таком виде будет только в 2042 году.

Клубничная Луна (Strawberry Moon) в 2025 году - это июньское полнолуние, которое в этом году достигло особенно низкого положения над горизонтом из‑за редкого лунного стояния (major lunar standstill). Это делает её особенно крупной и окрашенной в тёплые тона - красновато‑оранжевые оттенки проявляются, когда она поднимается и опускается.

Отметим, что явление особенно хорошо видно в таких странах, как США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Франция, Германия, Шотландия, Россия, Беларусь, Украина, Польша, Азербайджан, Турция, Грузия, Индия, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Иран, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Армения, Монголия, Китай, Япония, Южная Корея, Таиланд и Индонезия.

В некоторых регионах Австралии полнолуние также можно наблюдать, хотя эффект низкого положения над горизонтом там выражен слабее.

Представляем вашему вниманию эти кадры: