В одном из районов Баку не будет газа

В части Сураханского района Баку возникнут ограничения в подаче газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз".

Согласно информации, 11 июня с 10:00 будут осуществляться работы по установке измерительного узла на газопроводе среднего давления на территории Сураханского района.

В связи с этим будет приостановлена подача голубого топлива в жилой комплекс MİDA.