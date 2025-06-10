https://news.day.az/society/1759448.html

В одном из районов Баку не будет газа

В части Сураханского района Баку возникнут ограничения в подаче газа. Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз". Согласно информации, 11 июня с 10:00 будут осуществляться работы по установке измерительного узла на газопроводе среднего давления на территории Сураханского района.