https://news.day.az/society/1759448.html В одном из районов Баку не будет газа В части Сураханского района Баку возникнут ограничения в подаче газа. Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз". Согласно информации, 11 июня с 10:00 будут осуществляться работы по установке измерительного узла на газопроводе среднего давления на территории Сураханского района.
В одном из районов Баку не будет газа
В части Сураханского района Баку возникнут ограничения в подаче газа.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз".
Согласно информации, 11 июня с 10:00 будут осуществляться работы по установке измерительного узла на газопроводе среднего давления на территории Сураханского района.
В связи с этим будет приостановлена подача голубого топлива в жилой комплекс MİDA.
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