Американская комиссия, армянство и Арзу Гейбуллаева

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Мы уже привыкли к докладам, ежегодно принимаемым Комиссией США по международной религиозной свободе (USCIRF). Многие американские структуры, несмотря на изменения в глобальной геополитике, продолжают считать, что имеют право диктовать другим свои правила, а те, другие, обязаны их выполнять. USCIRF тоже который год собирается для того, чтобы пройтись по Азербайджану и удовлетворить свои, пардон, низменные инстинкты. Когда низменные инстинкты хорошо оплачиваются, они, видимо, перестают казаться их носителям такими уж низменными.

Непонятно, что за удовольствие членам этой малоуважаемой комиссии постоянно устраивать слушания, обмениваться фейками и чесать языками, критикуя Баку. Тут явно угадываются признаки нездоровья, какой-то маниакальной зацикленности председателя комиссии Стивена Шнека и его неадекватной команды на Азербайджане.

На днях эта тусовка снова устроила свои слушания и в очередной раз пришла к выводу, что обстановка в нашей стране со свободой вероисповедания до ужаса плохая. Видимо, для "объективности" в слушаниях участвовали некие комиссары Мохамед Эльсануси и Асиф Махмуд. Ну, чтобы никто не сказал, что тусовка направлена против мусульман. Ведь этой команде, функционирующей при поддержке американского армянства, очень хочется выглядеть объективность и конструктивной. Но не получается.

На проармянской болтовне, сказках о якобы уничтожаемом "армянском наследии" и тому подобном останавливаться не будем. Кто платит, тот и заказывает музыку. Армянство платит за то, чтобы на американской площадке регулярно поливали грязью Баку, подрядчик и выполняет заказ. Тут все понятно и ничего нового нет. Куда большее внимание привлекают в таких "слушаниях" говорящие головы с азербайджанскими фамилиями. Они приглашаются в качестве экспертов, якобы хорошо знакомые с темой, и должны оформить своим присутствием ту самую мнимую объективность и конструктивность.

Выступление нашей соотечественницы Арзу Гейбуллаевой было странным. Если какой-то Шнек или непонятный комиссар Эльсаноси просто читали по написанному твердой армянской рукой, не имея представления о реалиях, то эта дама никак не могла не знать, что лжет. Она не может не знать, что борьба с очисткой того же Нардарана от экстремистских религиозных групп является не борьбой против шиитов, а мерами, направленными на защиту государственной безопасности страны. Нет сомнений, что она знает об этом и в курсе всего. То же самое можно сказать о ваххабитах.

Гейбуллаева уже много лет работает против своей страны и получает за это зарплату. Она связана с различными западными структурами, в свое время пытавшимися расшатывать ситуацию в Азербайджане, в том числе Национальным институте демократии (NDI), являющимся структурой Национального фонда поддержки демократии (NED). Эти американские конторы натворили много дел в нашей и других странах. Из Азербайджана они уже несколько лет как выдворены. Такое обращение с из американской особой взбесило соответствующие круги, и работа против Баку продолжилась с удвоенной силой, только теперь на удаленке. Гейдуллаева, представляющаяся сегодня как Гейбулла, стала одним из рупоров, готовых за гонорар топить и топтать собственную страну. Это очень печально.

Странно слышать о нарушении свободы вероисповедания в Азербайджане. Это то, чего о нашей стране ну точно невозможно сказать. Это всем известно и всеми зафиксировано. Критики, конечно, хотели бы обсуждать на слушаниях нападения на церкви и теракты против верующих. Но к их великому сожалению, подобные факты отсутствуют в принципе, как и сама тенденция вообще, а попытки придумать подходящий контент немедленно вызывают возмущение христианских общин Азербайджана, которые не желают, чтобы ими пользовались в подобных целях. Христиане, как и все другие конфессии, прекрасно чувствуют себя в этой стране и не приемлют ничьего желания их от чего-то "защищать".

В такой ситуации американской комиссии, пользующейся услугами экспертов с ценниками на лбу, приходится ограничиваться защитой прав армян, изо всех сил притягивая к территориальному вопросу религиозный фактор, и, что особенно смешно, защитой прав... мусульман. Только прислушайтесь - какая-то американская комиссия взялась защищать права мусульман в мусульманской стране. Звучит абсурдно, но, как говорила героиня известной комедии, нет ничего невозможного для человека с интеллектом. А интеллект у мадам Гейбуллы присутствует. И от этого ложь получается особенно цветистой. И еще более отвратительной.

Гейбуллаева не может не знать, что представляет собой ваххабизм. С ним боролись во всем мире, но критиковать запад за это мадам не будет, так как может лишиться зарплаты. Зато законные меры Баку по защите государственной безопасности страны она выставляет как "политическую акцию", она возмущена тем, что в Азербайджане принимают меры, когда религиозные группы начинают играть в политику. Как она говорит, "когда религиозна сера пересекается с политическим активизмом". Гейбуллаева старается продать этот тезис как свидетельство религиозной несвободы. Интересно, в перерывах между своими "правозащитными" турами по западным краям она хоть иногда интересовалась тем, что на самом деле происходило в начале двух тысячных на ее родине? На ее взгляд, все это было похоже на безобидный кружок по интересам? Опять же, предлагаем ей поприветствовать ваххабитские группировки в странах, платящих ей зарплату. Посмотрим, сохранит ли она свои гонорары за защиту прав мусульман в Европе, в странах, называющих себя эталоном демократии и религиозной свободы. Арзу Гейбуллаева так беспокоится о правах мусульман в мусульманском Азербайджане? Пусть попробует защитить их права в христианской Швеции или Франции, например, а мы посмотрим на ее успехи.

Нам могут возразить, что в Европе, мол, борются с радикализмом и защищают свою национальную безопасность. Так Азербайджан делает то же самое. В чем проблема? Почему Швеции или США можно бороться с радикализмом и экстремизмом, а Азербайджану нельзя? Потому что некая Арзу Гейбуллаева выплывет на онлайн-тусовке и станет рассказывать сказки? Да ради бога.

Эта личность с азербайджанской фамилией причисляет к "политзаключенным" даже главарей экстремистского движения "Мусульманское единство". Талех Багиров, по ее мнению, это "мученик совести". Неужели она действительно не знает, что произошло осенью 2015 года в бакинском поселке Нардаран? Знает, конечно, просто правда не принесет ей бонусы и может "запятнать" ее репутацию в глазах западных и армянских работодателей.

Правда в том, что в Нардаране, который даже в советское время слыл пристанищем религиозных излишеств, сформировалась экстремистская группировка, которой границы одного поселка показались тесными, и она задумала превратить всю страну в площадку для своих радикальных игрищ. Когда богословские беседы трансформируются в политические заговоры, это уже совсем другая опера, и любое уважающее себя государство обязательно примет меры, чтобы не было метастаз. Что не нравится Гейбуллаевой, непонятно. Невинные богословские меджлисы не требуют складирования оружия и прочих средств борьбы с правопорядком. Закупка оружия начинается тогда, когда организация расширяет свои планы. Не думает же мадам, что Багиров и его банда запасались автоматами и коктейлями Молотова, чтобы палить по воронам. В целом, в Нардаране жили по своим законам. Темным и регрессивным. Ааа, наверное, Арзу Гейбуллаева приветствует запрет на обучение девочек в школе. Ну, так бы и говорила.

Еще раз повторим - все прочие дяденьки и тетеньки, участвовавшие в слушаниях, не могут знать правды, хотя бы потому, что черпают информацию об Азербайджане только из "показаний" таких вот гейбуллаевых. Правда их в принципе е интересует. Да и само присутствие в последнем докладе по Азербайджану беспокойства за мусульман носит лишь характер некоего баланса, чтобы доклад не получился слишком уж проармянским. Да и все говорящие головы на последних слушаниях рассуждали только об "армянском наследии" и судебном процесс против "религиозных заключенных" (!!!) в Баку. Сказки Арзу Гейбуллаевой это просто соус к макаронам. Ее болтовня рассматривается как пикантное дополнение к реализации интересов армянства. Хотя, надо сказать, и сама Гейбуллаева старается ради интересов армянства ничуть не меньше. Правда, это у нее называется налаживанием мира между армянами и азербайджанцами. Таких якобы диалоговых площадок сегодня создается на западе много, но вот что странно - почему-то все они ставят целью убедить азербайджанцев в правоте армян, но никак не наоборот.

Свое странное миротворчество между агрессором и жертвой агрессии Гейбуллаева объясняла так: "Хотелось понять, почему люди ненавидят друг друга, и можно ли что-то сделать, чтобы это изменить". Бедняжка, оказывается, не знала причину проблем между двумя народами и пыталась разрешить их какими-то бессмысленными программами, реализующимися на американские гранты. Освобождение Азербайджаном своих территорий и восстановление родиной суверенитета Гейбуллаева восприняла с отстраненных "миротворческих" позиций. "Для меня огромное облегчение, что боевые действия закончились и удалось предотвратить ненужные смерти", - трогательно поделилась она с ВВС. Это все, что вызвало у нее эмоции. Смерти за свободу и целостность своей страны она посчитала ненужными. Что ж...

Просьба не воспринимать все сказанное как оскорбление, сигнал к угрозам и тому подобное. В Сети достаточно чепухи написано об "угрозах", позволивших подскочить рейтингу Гейбуллаевой на западе. За нее даже вступился Европарламент, и гонорары наверняка тоже пошли в гору. Пардон, мы в повышении ее зарплаты участвовать не хотим.