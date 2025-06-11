Министра внутренней безопасности США уличили во лжи

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм ошибочно обвинила ее в поощрении протестов в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), назвав слова главы американского ведомства ложью.

"Несколько минут назад, в ответ на вопрос одного из СМИ, министр внутренней безопасности США ошибочно заявила, что я поощряла насильственные протесты в Лос-Анджелесе. Хочу сообщить, что это абсолютная ложь", - написала Шейнбаум в X, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Мексиканский лидер напомнила о сделанном ей в понедельник заявлении, в котором она "четко осудила насильственные проявления" в ходе миграционных протестов в Лос-Анджелесе. "Мы всегда были против этого - и тем более сейчас, когда я несу высокую ответственность", - добавила президент.

"С другой стороны, наша позиция была и остается неизменной: защита честных, трудолюбивых мексиканцев - тех, кто помогает экономике США и поддерживает свои семьи в Мексике. Я уверена, что диалог и взаимное уважение - лучший путь к пониманию между нашими народами и нашими странами, и что это недоразумение будет разрешено", - подытожила Шейнбаум.

Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, выступая на пресс-конференции в Белом доме, обвинила президента Шейнбаум в поощрении протестов в Лос-Анджелесе и осудила любые проявления насилия. "Клаудия Шейнбаум вышла и призвала к новым протестам в Лос-Анджелесе, и я осуждаю ее за это", - заявила Ноэм.

В понедельник Шейнбаум призвала власти США обеспечить соблюдение прав мигрантов и верховенства закона в ходе миграционных рейдов. При этом она осудила любые насильственные действия на протестах, заявила о готовности задействовать дипломатические и юридические каналы против мер, криминализирующих миграцию, и подтвердила намерение сотрудничать с США для выработки гуманного и законного решения миграционных вопросов.