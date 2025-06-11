В ООН забили тревогу

Мир столкнулся с беспрецедентным кризисом рождаемости.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается в докладе Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

Утверждается, что уровень рождаемости упал до крайне тревожной отметки. Миллионы людей по всему миру не могут завести детей из-за социальных и экономических проблем. Опрошенные также пожаловались на сложность совмещения работы и ухода за детьми, неэффективную демографическую политику государств и политическую нестабильность.

"Мир вступил в фазу масштабного спада рождаемости. Коэффициенты сокращаются в значительной степени по причине того, что многие чувствуют, что не могут создать семью, которую хотят, и это действительно кризис", - подвела итоги исследования исполнительный директор ЮНФПА Наталия Канем.