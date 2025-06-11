Инвесткомпания Азербайджана и Узбекистана завершила оценку более 100 проектов

В настоящее время мы рассмотрели более 100 инвестиционных проектов между Азербайджаном и Узбекистаном, из которых более 15 были выбраны для детального анализа.

Как передает Day.Az, об этом заявил директор Азербайджано-Узбекской инвестиционной компании Назим Гаджиев на панельной сессии "Азербайджан - Узбекистан: вектор экономического партнерства" в рамках IV Ташкентского международного инвестиционного форума.

Гаджиев отметил, что их компания работает как частная инвестиционная компания, а не кредитная организация, инвестируя преимущественно в миноритарные пакеты акций в различных отраслях промышленности. "В прошлом году мы открыли офис в Ташкенте, а сейчас создаем представительство в Баку, что позволит нам эффективно охватывать рынок Азербайджана", - пояснил он.

Инвестиционная команда компании состоит из 13 специалистов с большим опытом работы в местных и международных организациях, при этом три четверти сотрудников базируются в Узбекистане. "Мы инвестируем в существующие компании, приобретая активы с явным потенциалом роста", - подчеркнул Гаджиев.

Он добавил, что сотрудничество компании выходит за рамки финансовых вложений: "Мы также содействуем созданию системы корпоративного управления, операционного и финансового контроля и активно привлекаем наших специалистов в наблюдательные советы для принятия стратегических решений".

Из проектов, выбранных для анализа, четыре относятся к различным промышленным отраслям, один - к финансовым технологиям. Особое внимание уделяется строительству крупнейшей международной школы в Новом Ташкенте. "Мы разрабатываем несколько проектов между азербайджанскими и узбекскими компаниями и планируем начать их реализацию до конца этого года", - отметил директор компании.

Кроме того, компания активно ищет деловых партнеров на международном уровне, сотрудничая с торговыми палатами и бизнес-сообществами для привлечения компаний из Германии, Италии, Японии и стран Ближнего Востока. "Мы планируем совместные инвестиции с другими финансовыми институтами и инвестиционными компаниями. Например, проект международной школы реализуется в партнерстве с инвестиционной компанией из Абу-Даби и фондом прямых инвестиций Узбекистана".

В заключение Гаджиев подчеркнул, что компания сосредоточена на проектах с высоким потенциалом: "Наша главная задача - инвестировать в компании с наибольшим потенциалом для ускорения экономического роста наших стран, и наша профессиональная команда прилагает все усилия для достижения этой цели".