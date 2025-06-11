Москва намерена обсудить с Вашингтоном восстановление авиасообщения

Москва рассчитывает в скором времени начать переговоры с США о восстановлении прямого авиасообщения.

Как передает Day.Az об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в США Александр Дарчиев.

"Другой приоритетный сюжет - восстановление прямого авиасообщения между Россией и США, прерванного Вашингтоном в 2022 году с закрытием своего воздушного пространства и последующим ответным аналогичным шагом с нашей стороны", - отметил дипломат.

Дарчиев также назвал этот вопрос "многоаспектным" и требующим переговоров с участием представителей "авиационных властей".

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