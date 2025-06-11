https://news.day.az/tourism/1759518.html Москва намерена обсудить с Вашингтоном восстановление авиасообщения Москва рассчитывает в скором времени начать переговоры с США о восстановлении прямого авиасообщения. Как передает Day.Az об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в США Александр Дарчиев.
Москва намерена обсудить с Вашингтоном восстановление авиасообщения
Москва рассчитывает в скором времени начать переговоры с США о восстановлении прямого авиасообщения.
Как передает Day.Az об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в США Александр Дарчиев.
"Другой приоритетный сюжет - восстановление прямого авиасообщения между Россией и США, прерванного Вашингтоном в 2022 году с закрытием своего воздушного пространства и последующим ответным аналогичным шагом с нашей стороны", - отметил дипломат.
Дарчиев также назвал этот вопрос "многоаспектным" и требующим переговоров с участием представителей "авиационных властей".
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