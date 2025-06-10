https://news.day.az/tourism/1759244.html Число китайских туристов в Азербайджане бьет рекорды Число туристов из Китая, посетивших Азербайджан, увеличилось на 70 процентов. Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй в ходе брифинга в Баку, посвященного празднованию первого Международного дня диалога между цивилизациями.
Число китайских туристов в Азербайджане бьет рекорды
Число туристов из Китая, посетивших Азербайджан, увеличилось на 70 процентов.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй в ходе брифинга в Баку, посвященного празднованию первого Международного дня диалога между цивилизациями.
Она подчеркнула, что гуманитарные связи между двумя странами стремительно укрепляются, особенно в сферах туризма, образования, культуры и медиа.
"С января по апрель этого года число китайских туристов, приехавших в Азербайджан, выросло на 70 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года", - отметила Л.Мэй.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре