Число китайских туристов в Азербайджане бьет рекорды

Число туристов из Китая, посетивших Азербайджан, увеличилось на 70 процентов.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй в ходе брифинга в Баку, посвященного празднованию первого Международного дня диалога между цивилизациями.

Она подчеркнула, что гуманитарные связи между двумя странами стремительно укрепляются, особенно в сферах туризма, образования, культуры и медиа.

"С января по апрель этого года число китайских туристов, приехавших в Азербайджан, выросло на 70 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года", - отметила Л.Мэй.