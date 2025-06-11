Беспорядки в Лос-Анджелесе: Губернатор Калифорнии подал в суд

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил, что подал иск в суд, чтобы немедленно остановить милитаризацию Лос-Анджелеса администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил в соцсети X.

"Я только что подал иск в суд, чтобы незамедлительно остановить продолжающуюся и ненужную милитаризацию", - написал Ньюсом.

Он также обвинил главу государства в применении вооруженных сил против американских граждан.

До этого Трамп заявил, что для урегулирования ситуации в Лос-Анджелесе Белый дом в случае необходимости может задействовать закон о подавлении восстаний военнослужащими.

В начале июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса перерос в столкновения с протестующими. Представители Белого дома сочли акции протеста в городе "мятежом против закона". Вскоре в Лос-Анджелес прибыла национальная гвардия. Около дюжины нацгвардейцев были замечены рядом с федеральным зданием в центре города, куда доставляли задержанных во время иммиграционных рейдов.