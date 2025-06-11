https://news.day.az/world/1759475.html В Австрии застрелили французского школьника Подросток из Франции оказался среди жертв стрельбы в австрийской школе, унесшей жизни по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на семью погибшего, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "Мой сын оказался в числе погибших.
В Австрии застрелили французского школьника
Подросток из Франции оказался среди жертв стрельбы в австрийской школе, унесшей жизни по меньшей мере 11 человек.
Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на семью погибшего, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мой сын оказался в числе погибших. Полиция приехала к нам в 18:30 (20:30 Баку), чтобы сообщить об этом", - рассказал отец школьника.
Агентство отмечает, что родитель попросил не разглашать имя погибшего, известно лишь, что ему было 17 лет.
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