В Австрии застрелили французского школьника

Подросток из Франции оказался среди жертв стрельбы в австрийской школе, унесшей жизни по меньшей мере 11 человек.

Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на семью погибшего, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мой сын оказался в числе погибших. Полиция приехала к нам в 18:30 (20:30 Баку), чтобы сообщить об этом", - рассказал отец школьника.

Агентство отмечает, что родитель попросил не разглашать имя погибшего, известно лишь, что ему было 17 лет.