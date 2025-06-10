https://news.day.az/world/1759449.html В США сильный ветер едва не сорвал свадьбу - ВИДЕО В США сильный ветер едва не сорвал свадьбу. Как передает Day.Az, жених и невеста были абсолютно разочарованы, потому что непогода разрушила палатки и даже перевернула украшенные к празднику столы. "Но мы все равно смогли их поженить", - рассказал свадебный фотограф.
В США сильный ветер едва не сорвал свадьбу - ВИДЕО
В США сильный ветер едва не сорвал свадьбу.
Как передает Day.Az, жених и невеста были абсолютно разочарованы, потому что непогода разрушила палатки и даже перевернула украшенные к празднику столы.
"Но мы все равно смогли их поженить", - рассказал свадебный фотограф.
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