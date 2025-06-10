В США сильный ветер едва не сорвал свадьбу.

Как передает Day.Az, жених и невеста были абсолютно разочарованы, потому что непогода разрушила палатки и даже перевернула украшенные к празднику столы.

"Но мы все равно смогли их поженить", - рассказал свадебный фотограф.