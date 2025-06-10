Apple превратит iPhone в микрофон для караоке

В бета-версии tvOS 26 появилась функция Apple Music Sing, позволяющая использовать iPhone в качестве микрофона для караоке на Apple TV.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал MacRumors.

По данным журналистов, с помощью нововведения встроенная аудиосистема телевизора усиливает голос пользователя, создавая полноценный караоке-режим. Новое решение поддерживает участие нескольких пользователей, которые могут формировать очередь композиций и отправлять эмодзи-реакции, отображающиеся на экране.

Кроме того, Apple Music Sing предлагает перевод песен на ряд языков, включая английский, китайский и испанский, что расширяет доступность сервиса для глобальной аудитории.

Для обновленной версии Sing требуется iPhone 11 или более актуальная модель, а также Apple TV 4K третьего поколения.

Бета-версия операционной системы tvOS 26 уже доступна для разработчиков, а публичная бета-версия выйдет в следующем месяце.

Полноценный релиз tvOS 26, iOS 26, macOS 13, watchOS 26 и других операционных систем Apple ожидается в сентябре, после презентации iPhone 17.