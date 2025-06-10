Найден крупнейший подводный клад в истории

Ученые из Колумбийского института антропологии и истории в Боготе подтвердили обнаружение знаменитого испанского галеона "Сан-Хосе", затонувшего в 1708 году с грузом королевских сокровищ. Исследование опубликовано в научном журнале Antiquity.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, галеон "Сан-Хосе" был флагманом флота, перевозившего богатства из Южной Америки в Испанию. Его крушение в бою с англичанами стало одной из самых загадочных морских катастроф колониальной эпохи.

На момент затопления галеон перевозил до 180 тонн золота, серебра и необработанных драгоценных камней, а современная стоимость сокровищ может достигать $17 млрд, что потенциально делает их крупнейшим известным подводным кладом.

Обломки парусника XVIII века нашли еще в 2015 году, однако идентифицировать судно удалось только спустя 10 лет с помощью беспилотного подводного аппарата. Метод фотограмметрии позволил создать 3D-модели монет, обнаруженных на морском дне.

Объединив реконструкцию с информацией из нескольких источников, исследователи смогли установить временные рамки затопления корабля: после 1707 года, года чеканки монет.

Особую ценность представляют обнаруженные монеты типа "макукина" - ручной чеканки, бывшие основной валютой в испанских колониях. Их изучение дает новое понимание торговых маршрутов и материальной культуры XVIII века.

Ученые отметили, что исследование еще не завершено, но уже сейчас ясно: это одно из самых значительных подводных археологических открытий последних десятилетий.