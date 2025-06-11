Азербайджан примет совместные учения с элитными подразделениями этих стран
В Баку состоялась планирующая конференция по проведению многонациональных учений "Безграничное братство-IV", которые пройдут в сентябре нынешнего года в Азербайджане с участием Сил специального назначения Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана и Пакистана.
Об этом в среду сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.
"В ходе конференции представители Сил специального назначения стран-участниц обсудили ход учений, организационные вопросы, а также ответили на вопросы, представляющие интерес. В ходе встречи в центре внимания были вопросы совместной оперативной подготовки спецназовцев и организации взаимодействия между ними.
Было проведено детальное планирование практической фазы учений и обсуждены задачи, которые будут выполнены по различным сценариям. На конференции также были затронуты важные аспекты военного сотрудничества и обмена опытом.
Многонациональные учения "Безграничное братство-IV" направлены на повышение совместных оперативных возможностей стран-участниц и внесение вклада в укрепление региональной безопасности", - отмечается в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что азербайджано-турецкие военные учения состоятся в Нахчыване.
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