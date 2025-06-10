Нетаньяху созвал совещание

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит совещание с министром обороны, начальником Генштаба и командой переговорщиков в связи с "определенным прогрессом" на переговорах по освобождению заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

"В связи с определенным прогрессом на переговорах премьер-министр Нетаньяху сегодня вечером созвал на совещание министра обороны [Исраэля Каца], министра [стратегического планирования Рона] Дермера, начальника Генштаба [Эяля Замира] и членов переговорной группы с целью получения последней информации по сделке об освобождении заложников и обсуждения следующих шагов", - говорится в заявлении.

29 мая Нетаньяху заявил, что Израиль принимает новый план спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа по прекращению огня в анклаве и освобождению заложников. 31 мая радикалы из ХАМАС передали посредникам свой ответ на предложение американского спецпосланника, выдвинув требования о прекращении огня в Газе на постоянной основе, вывода из анклава израильских войск и обеспечения ввоза в сектор гуманитарной помощи. Данный ответ сам Уиткофф и руководство Израиля расценили как фактический отказ от предложения.