Пассажиры выпали из открытых дверей поезда в Индии

Четыре человека погибли, несколько получили травмы в индийском штате Махараштра, выпав из открытых дверей поезда.

Как передает Day.Az, об этом сообщает CNBC. 

По данным телеканала, в переполненном тамбуре вагона произошла паника, когда на вираже встречный поезд прошел очень близко к открытым дверям.