https://news.day.az/world/1759339.html Пассажиры выпали из открытых дверей поезда в Индии - ВИДЕО Четыре человека погибли, несколько получили травмы в индийском штате Махараштра, выпав из открытых дверей поезда. Как передает Day.Az, об этом сообщает CNBC. По данным телеканала, в переполненном тамбуре вагона произошла паника, когда на вираже встречный поезд прошел очень близко к открытым дверям.
Пассажиры выпали из открытых дверей поезда в Индии - ВИДЕО
Четыре человека погибли, несколько получили травмы в индийском штате Махараштра, выпав из открытых дверей поезда.
Как передает Day.Az, об этом сообщает CNBC.
По данным телеканала, в переполненном тамбуре вагона произошла паника, когда на вираже встречный поезд прошел очень близко к открытым дверям.
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