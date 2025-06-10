https://news.day.az/world/1759339.html

Пассажиры выпали из открытых дверей поезда в Индии - ВИДЕО

Четыре человека погибли, несколько получили травмы в индийском штате Махараштра, выпав из открытых дверей поезда. Как передает Day.Az, об этом сообщает CNBC. По данным телеканала, в переполненном тамбуре вагона произошла паника, когда на вираже встречный поезд прошел очень близко к открытым дверям.