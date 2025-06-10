В работе ChatGPT произошел глобальный сбой.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, пользователи нейросети ChatGPT американской компании OpenAI жалуются на проблемы с доступом. Жалобы поступают преимущественно из США, Канады и стран Европы, включая Нидерланды, Германию и Францию.

Также с неполадками столкнулись жители Индии, Австралии и стран Южной Америки, следует из статистики на порталах для отслеживания неполадок у интернет-ресурсов Downdetector.su и Downdetector.com.

О проблемах пишут и российские пользователи, хотя сайт ChatGPT не открывается с российских IP-адресов. У одних не загружается сайт, у других появляется предупреждение о большом количестве одновременных запросов, у третьих - сервис зависает и "не доводит ни один ответ до конца" или выдает ошибку.

По данным Downdetector.su, первые жалобы на сбой в работе нейросети появились в 12:30 по бакинскому времени.

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