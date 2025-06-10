В работе ChatGPT произошел глобальный сбой
В работе ChatGPT произошел глобальный сбой.
Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, пользователи нейросети ChatGPT американской компании OpenAI жалуются на проблемы с доступом. Жалобы поступают преимущественно из США, Канады и стран Европы, включая Нидерланды, Германию и Францию.
Также с неполадками столкнулись жители Индии, Австралии и стран Южной Америки, следует из статистики на порталах для отслеживания неполадок у интернет-ресурсов Downdetector.su и Downdetector.com.
О проблемах пишут и российские пользователи, хотя сайт ChatGPT не открывается с российских IP-адресов. У одних не загружается сайт, у других появляется предупреждение о большом количестве одновременных запросов, у третьих - сервис зависает и "не доводит ни один ответ до конца" или выдает ошибку.
По данным Downdetector.su, первые жалобы на сбой в работе нейросети появились в 12:30 по бакинскому времени.
Ранее мы сообщали, что Windows 11 получил обновленное меню "Пуск".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре