В Нью-Йорке прошел международный фестиваль "Шелковый путь-2025"

В театре Oceana Theater в Нью-Йорке (США), прошел международный фестиваль "Шелковый путь-2025".

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете Азербайджанской Республики по работе с диаспорой , фестиваль был организован Центром развития детско-юношеского творчества My Way ("Мой путь"), Департаментом культуры города Нью-Йорка, канцелярией губернатора Городского совета, Законодательным собранием штата и другими государственными органами при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой.

"На мероприятии были представлены музыка и танцы Азербайджана, Грузии, Китая, Монголии, Индии, Казахстана, Узбекистана, Израиля, Турции и других стран. Свое мастерство продемонстрировали творческие коллективы более 200 этнических групп из штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мэн, Калифорния. Зрительская аудитория мероприятия превысила 1100 человек.

Танцевальная группа Центра развития детско-юношеского творчества My Way ("Мой путь") исполнила кавказские танцы, группа нагаристов Sound of Fire ("Звук огня"), действующая при Азербайджанском культурном центре Северной Калифорнии, исполнила музыкальные номера, а наша соотечественница из штата Мэн Сабина Наджафова исполнила танец "Узундере".

В завершение мероприятия организатору фестиваля - руководителю Центра развития детского и юношеского творчества My Way Алёне Бадаловой были вручены сертификаты от имени мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, депутата Законодательного собрания Нью-Йорка Михаила Новахова, сенатора Нью-Йорка Стефана Т. Чана и депутата Законодательного собрания Нью-Йорка Уильяма Колтона.

Алёна Бадалова поблагодарила организаторов и Государственный комитет по работе с диаспорой за оказанную поддержку",- говорится в сообщении Госкомитета.

