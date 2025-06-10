Проведен тренинг на тему роли журналистики в борьбе с дезинформацией - ФОТО
10 июня в Агентстве по развитию медиа при совместной организации Агентства и Государственного комитета по работе с диаспорой был организован тренинг на тему "Сила журналистики в борьбе с фейковыми новостями и дезинформацией".
Тренинг провели аккредитованные в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке журналисты - Стефано Ваккара и Джордан Дакамсе, являющиеся членами Ассоциации корреспондентов ООН, сообщает Day.Az.
Стефано Ваккара, корреспондент итальянского новостного агентства İtalpress в США с 30-летним опытом работы, выступил с презентацией на тему "Если факты забыты, сохраняет ли журналистика свою суть?".
Джордан Дакамсе, много лет проработавший специалистом по связям с общественностью в различных миссиях ООН и являющийся президентом Jordan Report Media and Entertainment, поделился с участниками своими мыслями на темы "Как стать влиятельным журналистом?" и "Использование социальных сетей для предотвращения дезинформации".
В ходе тренинга говорилось о том, почему надежная, расследовательская журналистика важна для общества, а также состоялся обмен мнениями по вопросам развития культуры проверки фактов, роли журналистов в повышении медиаграмотности и создания авторитетного имиджа журналиста в социальных сетях и на профессиональных платформах.
Отметим, что в тренинге приняли участие около 20 представителей англоязычных СМИ.
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