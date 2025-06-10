Найден еще один скрытый город в Египте

Команда итальянских исследователей, которая ранее нашла подземный скрытый город в Египте, обнаружила еще один скрытый город. Они заявили, что это "доказывает" существование массивного подземного комплекса, соединяющего культовые пирамиды Гизы на глубине около 2 000 футов (примерно 910 метров) под землей.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные медиа, впервые об обнаружении огромной подземной структуры под пирамидой Хафра было заявлено в марте, однако это вызвало резкую критику со стороны ведущих археологов, которые назвали выводы "ложными" и лишенными научного обоснования, так как утверждалось, что георадары не могут заглянуть так далеко под землю. Тем не менее, как сообщается, спустя несколько месяцев команда обнаружила аналогичные шахты под пирамидой Менкаура, самой маленькой из трех основных пирамид.

По словам эксперта по радиолокации из Университета Стратклайда в Шотландии и соавтора исследования Филиппо Бионди, полученные командой данные показывают 90-процентную вероятность того, что Менкаура имеет те же столбы, что и Хафра.

Команда пришла к такой вероятности "путем объективного анализа данных томографии, которые, как экспериментальные измерения, убедительно указывают на то, что структуры, которые мы идентифицировали под Хафрой, также присутствуют под Менкаура".

"Мы твердо уверены, что сооружения Гизы взаимосвязаны, что подтверждает нашу точку зрения о том, что пирамиды - это лишь вершина айсберга колоссального подземного инфраструктурного комплекса. Эта сеть, скорее всего, состоит из плотной системы туннелей, соединяющих основные подземные сооружения, - говорит Бионди.

Филиппо Бионди и его команда предположили, что эти сооружения были построены исчезнувшей древней цивилизацией возрастом около 38 тыс. лет. Однако, по оценкам археологов, возраст трех пирамид составляет всего около 4,5 тыс. лет. Хронология исследователей основана на теории, согласно которой высокоразвитое доисторическое общество было уничтожено глобальным катаклизмом - например, столкновением с кометой - около 12 800 лет назад.

В результате наводнений и хаоса большинство следов этой цивилизации были стерты, а выжившие передали знания в области астрономии, инженерии и сакральной архитектуры более поздним культурам, в том числе древним египтянам.

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