Объявлены дата и повестка следующего заседания Милли Меджлиса

Очередное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса состоится 13 июня.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе парламента, в повестку заседания включены 12 вопросов.

Это следующие вопросы:

1. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения о создании механизма гражданской защиты Организации тюркоязычных государств";

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики и Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "Об охране здоровья населения", "О частной медицинской деятельности" и "О лекарственных средствах" (третье чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О паспортах" и "О государственной службе" (третье чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики за 2024 год" (второе чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об исполнительных чиновниках", "Об исполнении" и "О прохождении службы в органах юстиции" (второе чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О статусе муниципалитетов", "Об основах финансов муниципалитетов", "Об управлении муниципальными землями", "О местных (муниципальных) налогах и платежах" и "Об утверждении Положения об органе налоговой службы муниципалитетов" (второе чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики "О теплоснабжении" (второе чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики "О газоснабжении" (первое чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О лицензиях и разрешениях" (первое чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике" (первое чтение).