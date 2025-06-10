Дан Йоргенсен о "зеленом переходе" Европы

Европа сталкивается не только с кризисом безопасности, но и с неотложными климатическими и конкурентными вызовами, требующими немедленных действий.

Как передает Day.Az, об этом заявил Европейский комиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен в ходе открытия Европейской недели устойчивой энергетики.

"Кризис безопасности - не единственный кризис, с которым мы сталкиваемся в Европе сегодня. Есть ещё два надвигающихся кризиса. Прежде всего - это, конечно, климатический кризис", - отметил он.

Подчёркивая масштаб глобального потепления, Йоргенсен указал, что 2024 год стал самым жарким в истории наблюдений, а 2025 год, вероятно, побьёт этот рекорд.

"Климатические изменения - это не то, что может случиться в будущем. Это не угроза, которую мы опасаемся в перспективе. Это уже наша реальность. Последствия - катастрофические: лесные пожары, засухи, наводнения. Уже сегодня мы теряем человеческие жизни в Европе, в нашей части света", - сказал он.

По словам комиссара, наибольший урон от изменений климата несут уязвимые государства.

"Если взглянуть на другие регионы мира, на развивающиеся страны, то, к сожалению, именно они страдают сильнее всех. Они - самые уязвимые", - добавил Йоргенсен, подчеркнув моральную необходимость действовать.

"Это моральный императив - бороться с изменением климата, особенно если учесть, что исторические причины этого кризиса связаны с более чем вековым загрязнением, вызванным Западом, включая Европу".

Призывая к решительному лидерству Европы в экологическом переходе, он предостерёг от бездействия.

"Это то лидерство, которое мы должны реализовать. Потому что если мы не будем лидировать в этом переходе, если не будем оставаться едиными как союз, то, боюсь, что мир в целом отступит назад", - заявил он.

Йоргенсен подчеркнул необходимость ускорения реформ: "Нам нужно ускоряться. Это означает: упрощение и ускорение разрешительных процедур, больше инвестиций, меньше бюрократии".

Он также обратил внимание на проблему энергетической конкуренции: "У нас также кризис конкурентоспособности. Мы платим за энергию в Европе в два-три раза больше, чем в США и Китае".

По его словам, высокие цены на энергию бьют не только по промышленности, но и по гражданам: "47 миллионов человек в прошлом году не могли должным образом отапливать свои дома".

В завершение комиссар призвал к единству и сосредоточенности: "Чтобы справиться с тремя вызовами - безопасностью, изменением климата и конкурентоспособностью - нам нужно продолжать курс. "Зелёный переход" - не причина этих проблем. "Зелёный переход" - это ответ на эти вызовы".