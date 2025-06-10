Али Асадов встретился с Президентом Узбекистана

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов, находящийся с официальным визитом в Республике Узбекистан, встретился сегодня с Президентом этой страны Шавкатом Мирзиёевым.

Об этом Day.Az сообщили в Кабинете министров.

Али Асадов передал приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева главе Узбекистана. Шавкат Мирзиёев выразил благодарность за приветствия, а также попросил передать его приветствия главе азербайджанского государства.

На встрече было выражено удовлетворение динамичным развитием отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном, подчеркнуто значение достижения ими союзнического уровня. Были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества во многих областях, представляющих взаимный интерес.

А.Асадов поздравил Президента Шавката Мирзиёева с выходом сборной Узбекистана впервые в истории на чемпионат мира по футболу.