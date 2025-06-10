Учёные из США обнаружили новую особенность вируса птичьего гриппа

Центры по контролю и профилактике заболеваний США провели исследование на животных и выяснили, что птичий грипп H5N1 может передаваться по воздуху.

Как передает Day.Az, об этом сообщает CDC.

"Мы использовали экспериментальных животных, заражённых гриппом, чтобы понять, как вирус распространяется. Это позволяет нам оценить риски для людей в определённых условиях", - отметил профессор Хатчинсон.

Работа, опубликованная в журнале "Emerging Infectious Diseases", основывалась на пробе, взятой у работника молочной фермы в США, который заболел вирусом H5N1 в прошлом году. Учёные из CDC ввели вирус хорькам - животным, часто используемым в исследованиях гриппа из-за схожести их дыхательной системы с человеческой. Хорьков разместили рядом с шестью здоровыми особями и наблюдали за ними три недели. В результате трое из них заразились вирусом, хотя прямого контакта не было.

Эксперты отмечают, что вирус H5N1 всё ещё поражает животных и адаптируется к людям. Это может привести к его мутации и способности эффективно передаваться от человека к человеку.

Ранее мы сообщали, что одна из стран сообщила о прогрессе в создании лекарства от ВИЧ.