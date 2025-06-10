https://news.day.az/unusual/1759378.html Полицейский пёс заснул на службе и покорил интернет - ВИДЕО Полицейский пёс уснул на посту и стал звездой соцсетей. Как передает Day.Az, на одном из досмотровых пунктов в Китае лабрадор решил немного отдохнуть, и задремал прямо на службе. Судя по всему, смена выдалась непростой. Прохожие засняли момент на видео, и за считанные часы уставший пёс стал героем.
Полицейский пёс заснул на службе и покорил интернет - ВИДЕО
Полицейский пёс уснул на посту и стал звездой соцсетей.
Как передает Day.Az, на одном из досмотровых пунктов в Китае лабрадор решил немного отдохнуть, и задремал прямо на службе. Судя по всему, смена выдалась непростой.
Прохожие засняли момент на видео, и за считанные часы уставший пёс стал героем.
Ранее мы сообщали, что зебра полетала ради возвращения к хозяевам.
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