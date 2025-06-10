Полицейский пёс заснул на службе и покорил интернет

Полицейский пёс уснул на посту и стал звездой соцсетей.

Как передает Day.Az, на одном из досмотровых пунктов в Китае лабрадор решил немного отдохнуть, и задремал прямо на службе. Судя по всему, смена выдалась непростой.

Прохожие засняли момент на видео, и за считанные часы уставший пёс стал героем.

Ранее мы сообщали, что зебра полетала ради возвращения к хозяевам.