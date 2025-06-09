https://news.day.az/unusual/1759089.html Зебра полетала ради возвращения к хозяевам - ВИДЕО Эд неделю бродил по американскому Теннесси, пока не был пойман. Свободная жизнь беглеца закончилась неожиданно - его доставили до трейлера для животных на вертолёте. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Хозяйка зебры очень обрадовалась её возвращению и рассказала, что она в полном порядке.
Зебра полетала ради возвращения к хозяевам - ВИДЕО
Эд неделю бродил по американскому Теннесси, пока не был пойман. Свободная жизнь беглеца закончилась неожиданно - его доставили до трейлера для животных на вертолёте.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Хозяйка зебры очень обрадовалась её возвращению и рассказала, что она в полном порядке.
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