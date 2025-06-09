Зебра полетала ради возвращения к хозяевам

Эд неделю бродил по американскому Теннесси, пока не был пойман. Свободная жизнь беглеца закончилась неожиданно - его доставили до трейлера для животных на вертолёте.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Хозяйка зебры очень обрадовалась её возвращению и рассказала, что она в полном порядке.