Apple лишила обновлений все компьютеры с процессором Intel

Корпорация Apple больше не будет выпускать обновления для своих компьютеров на базе Intel. На это обратило внимание издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На мероприятии Platforms State of the Union для разработчиков представители Apple заявили, что все компьютеры на базе процессоров Intel лишились обновлений. Таким образом, macOS 26, представленная 9 июня и запланированная на осень, окажется последней операционной системой (ОС) для этих устройств.

C 2005 года Apple выпускала компьютеры Mac на базе процессором Intel. В 2020 году компания анонсировала полный переход на ARM-чипы собственной разработки Apple Silicon. "Mac на базе Intel не получат macOS 27, которая выйдет в следующем году, хотя обновления, добавляющие исправления безопасности, все еще могут быть", - отметили журналисты медиа.

ОС macOS 26 под названием Tahoe получила новый дизайн Liquid Glass, продвинутую поисковую строку Spotlight, поддержку окна Live Activities и многих функций из iOS.