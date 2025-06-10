Французский евродепутат снова зачитался армянскими методичками

Автор: Мехти Ахмедзаде

Иногда возникает ощущение, что французские парламентарии, послы, дипломаты, представители в различных структурах соревнуются между собой, кто скажет больше чуши в адрес Азербайджана, чтобы защитить Армению во что бы то ни стало. Правда, от чего ее защищать, непонятно.

На днях депутат Европейского парламента от Франции Франсуа Ксавье Беллами, который любит выступать против нашей страны в ЕП, заявил армянскому СМИ, что Европа обязана всеми возможными способами поддерживать Армению. Почему? Потому что. Да, просто взял и сказал, не предоставив никаких аргументов или фактов.

Беллами, видимо, долго думал, что бы такого сказать ради очередного гонорара, но то, что вышло из его поганого рта, сравнимо с нонсенсом. Причем с самым абсурдным, что можно было бы придумать.

Разберем по частям весь этот бред.

"Азербайджан прервал дипломатический процесс, связанный с "арцахом"", - изрек французский недопарламентарий.

Стоп. Во-первых, дипломатический процесс шел десятилетиями. Азербайджан не отказывался от него. Наша страна до последнего не хотела применять силу. НО, несмотря на резолюции ООН, международное признание факта оккупации 20% территорий Азербайджана, Армения использовала все возможные рычаги, в том числе и Минскую группу ОБСЕ, которой было выгодно затянуть конфликт до бесконечности, чтобы переговоры никуда не дошли. Во-вторых, дипломатический процесс сорвал Никол Пашинян - своими выходками, пьяными танцами на Джыдыр дюзю и заявлением о том, что "Карабах - это Армения и точка", а потом очередной провокацией против нашей страны.

Кстати, в своем интервью армянскому СМИ Беллами сказал следующую фразу:

"Я не могу механически ответить, что я лучший эксперт по этим переговорам..."

Все, что нужно знать об "экспертном" мнении Беллами и ему подобных. Так что за пургу ты гонишь, раз ты не эксперт в этих вопросах? Даже погуглить поленился явно.

Далее он глагольствовал старые песенки о том, что была "военная агрессия", "блокада", "пытки мирного населения" и "этническая чистка". Беллами, не зная фактов и реалий (как он сам признал), слепо убежден, что Азербайджан вновь угрожает Армении. Поэтому мол, Европа обязана встать на сторону Армении, используя все возможные средства для предотвращения азербайджанской агрессии.

Какая к черту военная агрессия? Против кого? Своей же территории? Азербайджан освободил СВОИ территории от армянской оккупации и не пошел дальше, в Армению. Хотя мог бы. Военная мощь для этого была. Но сделали мы это? Нет. Потому что Баку, в отличие от Еревана, уважает территориальную целостность стран.

Что касается т.н. "блокады", то ее тоже не было, как и не было никаких "пыток мирного населения". Армянская сторона вовсю раскручивала этот миф, вопила на весь мир о голоде, отсутствии продуктов питания, исхудавших детях и стариках, но при этом Instagram был полон фото- и видеоматериалов о том, как армяне КАЖДЫЙ ДЕНЬ посещали рестораны и кафе в Ханкенди, ели суши, выпивали коктейли. Молодежь устраивала тусовки на фоне того, как Рубик Варданян пытался продвинуть эту лживую, дешевую пропаганду. Суши, напомним недотепе Беллами, еда быстропортящаяся, потому что готовится из рыбы. Без свежей рыбы не было бы никаких суши. То есть этот армянский миф был разоблачен самими же армянами. Кадры до сих пор есть в Интернете.

Ну а "этническая чистка" вовсе никакая этническая чистка, ибо армяне ушли сами, добровольно. Сели в машины, собрали вещички и спокойно уехали в Армению при том, что им предлагали остаться. Гуманно, несмотря на все преступления армянской стороны? Гуманно. Этническая чистка, поясним для недалекого и продажного французского депутата, страдающего от словесного поноса, была в Первую Карабахскую войну, когда армянские боевики вычищали села и города Карабаха от всего азербайджанского, включая азербайджанцев. В нас стреляли, нас убивали, нас прогнали. Без одежды, без вещей, босиком. Акт геноцида в Ходжалы, думаем, является достаточным доказательством этнических чисток.

Поэтому, господин Беллами, пытаясь сказать что-то умное, лучше сначала разобраться в сути. Понятное дело, зачем он это все говорит и почему - отрабатывает заказ, армянский коньяк и зарплату. Но, делая что-то, нужно хотя бы делать это так, чтобы не выглядеть клоуном даже в глазах тех, кто этот заказ тебе оформил. Ведь даже армянские пропагандисты уже не в силах прикрыть тот факт, что вся их история - это сплошной фальсификат, а заявления таких, как вы, - это набор клише, лжи и политических истерик.

В следующий раз, прежде чем нести подобный бред, хотя бы проконсультируйтесь у кого-то, кто имеет представление о международном праве, географии и базовых фактах. А лучше - просто промолчите. Потому что, чем больше вы говорите, тем яснее становится, что все ваши "поддержки" - это не помощь Армении, а банальное вредительство стабильности в регионе. Азербайджан - это не та страна, которую можно запугать или оболгать дешёвыми заявлениями.